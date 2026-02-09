Wetter

Bewölkt oder neblig-trüb, örtlich Sprühregen oder Schneegriesel, -1 bis 9 Grad

Das Wetter: Im Westen und Südwesten länger heiter, an den Alpen sonnig. Sonst aus dichter Bewölkung oder Nebel vereinzelt etwas Sprühregen, im Nordosten und Osten auch Schneegriesel. Im Nordosten leichter Dauerfrost, sonst 2 bis 9 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein. Morgen im Norden trüb, aber trocken. Im Osten und Südosten nach Nebelauflösung längere Zeit heiter. Im Südwesten stark bewölkt mit Regen, später nordostwärts ausbreitend. 0 bis 10 Grad.