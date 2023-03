Regenschauer (picture alliance/dpa/Roland Weihrauch)

Die Vorhersage:

Im Westen und Südwesten am Nachmittag aufkommender leichter Regen, in der Osthälfte nachlassende Niederschläge. Auch im Norden weitgehend trocken. Höchstwerte im Nordosten 8 bis 11, sonst 11 bis 16, am Oberrhein bis 18 Grad. Morgen verbreitet dichte Wolken und nur kurze sonnige Momente, dabei Schauer und einzelne, mitunter starke Gewitter. An den Alpen anhaltender Regen. Temperaturen 12 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Tagesverlauf verbreitet Regen bei 10 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.