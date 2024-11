Wetter

Bewölkt, Schauer, oberhalb von 600 Metern Schnee

Das Wetter: Stark bewölkt, zeitweise Schauer - in den Mittelgebirgen oberhalb von 600 Metern zunehmend Schnee. Südlich der Donau teils aufgelockert. 4 bis 11 Grad. Am Montag meist wolkig, vereinzelt Schauer. In Hochlagen anfangs noch Schnee. 4 bis 10 Grad.