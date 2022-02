Wetter Bewölkt, teils mit Schauern, 4 bis 11 Grad

Das Wetter: In der Südhälfte stark bewölkt mit schauerartigen Niederschlägen. Am Erzgebirge und an den Alpen Schneefall. Sonst kaum Schauer. Höchsttemperaturen 4 bis 9, am Rhein bis 11 Grad. Morgen südlich der Donau rasch ostwärts abziehende Niederschläge und Auflockerungen. Andernorts dicht bewölkt und östlich der Weser Regen, nach Westen nur einzelne Schauer. 5 bis 12 Grad.

02.02.2022