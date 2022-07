Wetter

Bewölkt, teils Regen, im Osten Unwettergefahr

Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt. Von der Mitte in die Osthälfte ziehende teils gewittrige Regenfälle, ganz im Osten und Nordosten später Unwettergefahr. In der Westhälfte abklingender Regen, danach länger sonnig. Temperaturen im Osten und Nordosten 25 bis 30 Grad, sonst 18 bis 24 Grad. Morgen in der Nordhälfte wolkig, aber trocken, in der Südhälfte meist sonnig. 21 bis 29 Grad.

01.07.2022