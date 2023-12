Wetter

Bewölkt und regnerisch, 5 bis 12 Grad

Das Wetter: Meist stark bewölkt und regnerisch. Im Bayerischen Wald in höheren Lagen kräftiger Schneefall. Am Nachmittag kurze Gewitter möglich. Höchsttemperaturen 5 bis 12 Grad. Morgen an den Küsten und im Nordosten Aufheiterungen. Sonst meist stark bewölkt und teils Regen, in Hochlagen Schnee. 4 bis 12 Grad.