Wetter

Bewölkt und regnerisch, 5 bis 12 Grad

Das Wetter: Viele Wolken und vielfach regnerisch, an den Alpen mitunter anhaltend. Im Tagesverlauf zunehmend Übergang zu Schauern, kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Verbreitet Sturmböen, vor allem bei Schauern örtlich schwere Sturmböen. An der See und im höheren Bergland Gefahr von Orkanböen. Morgen an den Küsten und im Nordosten Aufheiterungen. Sonst meist stark bewölkt und teils Regen, in Hochlagen Schnee. 4 bis 12 Grad.