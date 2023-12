Wetter

Bewölkt und regnerisch, 5 bis 12 Grad

Das Wetter: Viele Wolken und vielfach regnerisch, an den Alpen mitunter anhaltend. Im Tagesverlauf zunehmend Übergang zu Schauern, kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen vor allem in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen aus. Morgen an den Küsten und im Nordosten Aufheiterungen. Sonst meist stark bewölkt und teils Regen, in Hochlagen Schnee. 4 bis 12 Grad.