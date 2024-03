Wetter

Bewölkt und teils trüb durch Saharastaub, in der Westhälfte mit Schauern und Gewittern, 16 bis 25 Grad

Teils wolkig, teils gering bewölkt und trocken. Im Westen und Norden gebietsweise etwas Regen. Am Nachmittag im Südwesten und Westen Schauer und vereinzelt Gewitter. Trübungen durch Saharastaub. 16 bis 25 Grad. Am morgigen Sonntag in der Osthälfte heiter. In der Westhälfte bewölkt, mitunter Schauer, vereinzelt Gewitter. Höchsttemperaturen 15 bis 22 Grad.