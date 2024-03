Wetter

Bewölkt und teils trüb durch Saharastaub, in der Westhälfte mit Schauern und Gewittern, 16 bis 25 Grad

Das Wetter: Teils wolkig, teils gering bewölkt und trocken. Im Westen und Norden gebietsweise etwas Regen. Am Nachmittag im Südwesten und Westen Schauer und vereinzelt Gewitter. Trübungen durch Saharastaub; Beeinträchtigungen für Asthmatiker und Allergiker sind möglich. 16 bis 25 Grad. Am Ostersonntag in der Osthälfte heiter. In der Westhälfte bewölkt, mitunter Schauer, vereinzelt Gewitter. Höchsttemperaturen 15 bis 22 Grad.