Wetter

Bewölkt, vereinzelt etwas Schnee

Das Wetter: Verbreitet bewölkt, vereinzelt etwas Schnee oder Schneeregen. Ganz im Norden und Nordwesten einige Wolkenauflockerungen. Am Abend im Südosten neue Schneefälle. Höchstwerte minus 4 bis plus 4 Grad. Morgen bewölkt, hin und wieder Auflockerungen, vornehmlich in der Südwesthälfte. Nur in Alpennähe etwas Schnee. Temperaturen minus 2 bis plus 4 Grad.

22.01.2023