Wetter
Bewölkt, von Südwesten her Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Am Nachmittag greift der Ausläufer eines Sturmtiefs über Irland auf Deutschland über und führt niederschlagsreiche Luft heran.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Stark bewölkt, im Osten noch etwas Schnee. Im Tagesverlauf von Südwesten her Regen, bis zum Abend in die Mitte vorankommend. In höheren Lagen Schnee oder gefrierender Regen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen meist bedeckt, gebietsweise Niederschläge, teils als Schnee, in tieferen Lagen des Westens und Südwestens als Regen. Temperaturen 0 bis 6 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag überwiegend bedeckt und gebietsweise Regen oder Schnee bei 0 bis 6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.