Die Vorhersage:
Stark bewölkt, im Osten noch etwas Schnee. Im Tagesverlauf von Südwesten her Regen, bis zum Abend in die Mitte vorankommend. In höheren Lagen Schnee oder gefrierender Regen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Morgen meist bedeckt, gebietsweise Niederschläge, teils als Schnee, in tieferen Lagen des Westens und Südwestens als Regen. Temperaturen 0 bis 6 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag überwiegend bedeckt und gebietsweise Regen oder Schnee bei 0 bis 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.