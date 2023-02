Beyoncé Knowles. (BET/AP/dpa)

Die 41-Jährige gewann vier Auszeichnungen, darunter für ihren Song "Cuff it" in der Kategorie "Bester R&B Song". Im Laufe ihrer Karriere erhielt Beyoncé damit bisher 32 Grammys. Seit 1997 hatte der britisch-ungarische Dirigent Georg Solti den Rekord mit 31 gehalten. Der Preis für das beste Album des Jahres ging an Harry Styles mit "Harry`s House".

Auch die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und der britische Sänger Sam Smith erhielten einen Grammy - für ihren Clubhit "Unholy". Die Bigband des Südwest-Rundfunks wurde ebenfalls prämiert.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.