In Neuseeland erhalten arbeitende Frauen und ihre Partner künftig drei Tage bezahlten Sonderurlaub im Fall einer Fehl- oder Totgeburt ihres Kindes.

Das Parlament in Wellington verabschiedete einstimmig einen entsprechenden Gesetzentwurf. Damit gelten Fehlgeburten künftig als Trauerfall. Betroffene Eltern müssen sich somit nicht mehr krank melden, um danach zu Hause bleiben zu können. Abgeordnete betonten in der Debatte, dass eine Fehlgeburt keine Krankheit, sondern ein Verlust sei, von dem sich die Betroffenen körperlich und seelisch erholen müssten.



In Deutschland greift im Fall einer Totgeburt der gesetzliche Mutterschutz, nicht aber bei einer Fehlgeburt.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.