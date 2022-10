Kommentar zu Polenbesuch

Der Vorsitzende der PiS-Partei, Jaroslaw Kaczynski. „Er reißt Wunden auf, instrumentalisiert die Vergangenheit und macht die polnisch-deutsche Aussöhnung zunichte, die zu einem der Schlüsselprozesse eines vereinten Europas geworden ist“, meint Bartoz Wielinsk. (picture alliance / ZUMA Press / JP Black )

Die deutsch-polnischen Beziehungen sind schlecht. Und sie werden noch schlimmer werden.



Mein Beileid für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Anfang dieser Woche flog sie nach Warschau, wie alle ihre Vorgänger es regelmäßig gemacht haben, mit einer Botschaft an das Nachbarland: Freundschaft und der Wille, bestmögliche Beziehungen zu unterhalten, sind wichtig. Aber in Polen wurde die deutsche Außenministerin wie ein Feind behandelt. Der Zusammenstoß mit der polnischen Realität muss für sie - vorsichtig ausgedrückt - unangenehm gewesen sein.

Der gesamte Staatsapparat in Polen, von den Kreispolitikern der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, PiS, bis hin zu den wichtigsten Persönlichkeiten des Staates, führt eine intensive deutschfeindliche Kampagne durch. Unterstützt werden sie von den öffentlichen Medien, die der PiS-Regierung völlig untergeordnet sind. Gegen Deutschland gerichtete Phobien sind unter den polnischen Machthabern nichts Neues, aber was jetzt geschieht, überschreitet alle Grenzen.

Deutschland ist kein perfekter europäischer Staat

Es ist nicht so, dass Deutschland ein perfekter europäischer Staat ist, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Jahrelang hat Berlin dem Aufstieg des Autoritarismus in Russland tatenlos zugesehen und naiv geglaubt, Putin sei doch ein “lupenreiner Demokrat”.



Trotz der Ermordung von Journalisten und Oppositionellen, der Annexion der Krim und selbst noch nach der Verlegung der russischen Truppen an die Grenze zur Ukraine hat Deutschland die Beziehungen zu Putin aufrechterhalten.



Ja, wir haben viel an Deutschland zu kritisieren und wir haben das Recht, der von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten Zeitenwende zu misstrauen. Dies gilt umso mehr, weil Deutschland – unverständlicherweise – die Lieferung moderner Panzer an die Ukraine blockiert. All diese deutschen Versäumnisse rechtfertigen jedoch nicht die Hasskampagne, die die Regierung von Recht und Gerechtigkeit gegen Deutschland führt. Die jüngste Episode dieser Kampagne ist die Forderung, dass die Deutschen Reparationen für die Verbrechen und Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs zahlen sollen. Die PiS-Partei will sechs Billionen Zloty, umgerechnet rund 1,3 Billionen Euro. Der Fall ist längst abgeschlossen, doch am Tag vor Baerbocks Ankunft in Warschau, am Tag der Deutschen Einheit, schickte der polnische Außenminister Zbigniew Rau eine diplomatische Note mit Zahlungsforderung nach Berlin.

Warum die PiS-Partei die deutschkritische Rhetorik verschärft? Weil die Umfragewerte sinken und sich die wirtschaftliche Lage im Land verschlechtert; Polen kämpft mit Inflation, hohen Preisen und einem Mangel an Steinkohle als Brennstoff. Die PiS braucht einen Feind. Deutschland ist für diese Aufgabe bestens geeignet. Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die Erinnerung an das von den Deutschen zugefügte Leid und die begangenen Verbrechen ist immer noch lebendig. Der Vorsitzende der PiS-Partei, Jaroslaw Kaczynski, reißt Wunden auf, instrumentalisiert die Vergangenheit und macht die polnisch-deutsche Aussöhnung zunichte, die zu einem der Schlüsselprozesse eines vereinten Europas geworden ist.

„Deutsch“ als Konnotation mit dem vermeintlich Schlechten

Mehr noch, die PiS vermischt alles, was sie bekämpft, mit Deutschland. Deutsch ist die Europäische Kommission, die Polen wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit kein Geld aus dem Wiederaufbaufonds zahlt. Auf Grund seiner Familiengeschichte wird auch der polnische Oppositionsführer Donald Tusk als deutsch bezeichnet, der bei den Wahlen im nächsten Jahr mit wachsender Wahrscheinlichkeit die PiS-Partei ablösen wird. Deutsch sind die Medien, die wagen, die Regierung zu kritisieren. Der Hass hat ein solches Ausmaß erreicht, dass die Mittel für den Sprachunterricht für Kinder der deutschen Minderheit gekürzt wurden. Dies ist eine klare Diskriminierung der polnischen Regierung gegenüber ihren eigenen Bürgern. Und es ist noch kein Ende in Sicht.



Was mich überrascht, ist die Gleichgültigkeit und Naivität Berlins. Hat Ministerin Baerbock wirklich mit Offenheit und Verständnis gerechnet, als sie sich mit den verhassten Parteifunktionären getroffen hat? Warum hat sie in Warschau nicht gesagt, dass nur Wladimir Putin von den eskalierenden Streitigkeiten zwischen Polen und Deutschland profitiert? Deutschland sollte sich Polen und vor allem der deutschfeindlichen Kampagne der PiS stärker entgegenstellen. Denn ein geeintes Europa ist derzeit entscheidend.