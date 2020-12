Großbritannien und die Europäische Union haben den Text des Vertrags über ihre künftigen Beziehungen veröffentlicht.

Zwei Tage nach der Einigung ist das rund 1.300 Seiten umfassende Dokument nun sowohl bei der EU-Kommission als auch bei der britischen Regierung im Internet abrufbar. Auch die Zusatzvereinbarungen zum Austausch geheimer Informationen und zur Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomkraft wurden veröffentlicht.



Das Abkommen soll am 1. Januar zunächst provisorisch in Kraft treten, da die Zeit für die Ratifizierung auf europäischer Seite nicht mehr ausreicht. Das britische Parlament will am 30. Dezember über die Vereinbarung abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.