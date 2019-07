Beziehungen USA-Pakistan Trump wirbt für Friedensregelung mit Afghanistan

Beim Besuch des pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump für ein Ende des US-Militärengagements in Afghanistan plädiert. Trump will Pakistan intensiv in die Suche nach einer Friedenslösung einbinden. Dem Iran hingegen drohte er erneut.

Von Thilo Kößler

