Chinas Staatschef Xi

Wie beide Länder in einer Welt voller Veränderungen und Aufruhr miteinander auskämen, werde Zukunft und Schicksal der Menschheit bestimmen, sagte Xi in Peking. Er äußerte sich am Rande eines Treffens mit dem Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Schumer. Es gebe tausend Gründe, die Beziehungen zwischen Peking und Washington zu verbessern, aber keinen einzigen Grund, sie zu ruinieren, fügte der chinesische Staatschef hinzu.

Schumer meinte, beide Länder müssten das 21. Jahrhundert verantwortungsvoll und respektvoll gestalten. Der US-Demokrat leitet eine parteiübergreifende Delegation von Senatoren, die hochrangige Gespräche in Shanghai und Peking führt.

Das Verhältnis zwischen China und den USA ist schon länger wegen politischer und wirtschaftlicher Konflikte angespannt. Zuletzt haben beide Seiten allerdings versucht, die Arbeitsbeziehungen wieder zu verbessern.

