Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer plädieren dafür, die Ostseepipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland fertigzustellen.

Am Rande einer Tagung in Berlin sagte Sachsens Minsterpräsident Kretschmer, man sei sich einig, dass die Erdgasleitung weitergebaut werden müsse. Sie sei wirtschaftlich notwendig, und zugleich sei es auch notwendig, weiter mit Russland zusammenzuarbeiten, betonte der CDU-Politiker.



Die Vergiftung des Oppositionspolitikers Nawalny sei eine Straftat, der nachgegangen werden müsse. Aber man dürfe den Konflikt nicht immer weiter eskalieren, warnte Kretschmer.



Die russische Regierung bestritt unterdessen neue Berichte, wonach Spuren des Gifts Nowitschok an einer Wasserflasche im Hotelzimmer Nawalnys in Sibirien gefunden wurden. Kremlsprecher Peskow sprach von einer "absurden Geschichte", die man nicht aufklären könne, weil die Flasche ins Ausland gebracht worden sei.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.