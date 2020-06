Nach dem Brexit-Spitzentreffen der Europäischen Union und Großbritanniens hat die Bundesregierung eine schnelle Einigung angemahnt.

Europa-Staatsminister Roth verlangte eine Übereinkunft bis Ende des Jahres. Zugleich verwies der SPD-Politiker darauf, dass einigte Punkte für die EU nicht verhandelbar seien. Dazu zähle die Forderung nach gleichen Wettbewerbsbedingungen. Sozial- und Ökodumping werde es mit der Europäischen Union nicht geben.



Gestern hatte der britische Premierminister Johnson in einer Videokonferenz mit den EU-Spitzen vereinbart, die Gespräche zu intensivieren. In den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen gibt es seit Monaten kaum Fortschritte. Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsphase bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion.