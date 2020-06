Der britische Premierminister Johnson hält eine Verlängerung der Gespräche über die künftigen Beziehungen zwischen seinem Land und der EU bis in den August hinein für nicht sinnvoll.

Er begrüße es, dass sich beide Seiten darauf verständigt hätten, die Beratungen im Juli zu intensivieren, sagte Johnson nach Angaben seines Büros bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron in London. Macron habe betont, Frankreich werde sich weiter darum bemühen, dass die Europäische Union und Großbritannien ein Abkommen erzielten.



In den Verhandlungen gibt es seit Monaten kaum Fortschritte. Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsphase bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion.



Zuvor hatte Macron gemeinsam mit dem britischen Thronfolger Prinz Charles an den Aufruf von Charles de Gaulle zum Widerstand im von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich erinnert. Der General und spätere Staatspräsident de Gaulle hatte am 18. Juni 1940 von London aus über die BBC dazu aufgerufen, an der Seite der Alliierten weiterzukämpfen.