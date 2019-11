Bezirksratswahlen in Hongkong

Bei den Bezirksratswahlen in Hongkong deutet sich ein Sieg des pro-demokratischen Lagers an. Wie die Zeitung "South China Morning Post" berichtet, gingen von den bisher ausgezählten 240 Sitzen 200 an demokratische Kandidatinnen oder Kandidaten. Das seien mehr als sie zuvor insgesamt gehabt hätten.

Auf das Pro-Peking-Lager entfielen demnach zunächst 28 Sitze. Bisher stellten china-treue Politiker etwa drei Viertel aller Bezirksräte. Bleibt es bei diesem Ergebnis für die Demokraten, wäre das eine Schlappe für die Hongkonger Regierungschefin Lam. Dennoch haben die Wahlen vor allem symbolische Bedeutung, da die Bezirksräte der chinesischen Sonderverwaltungszone nicht wirklich über politische Macht verfügen.



Wie die Wahlkommission mitteilte, lag die Beteiligung auf einem Rekordniveau. Demnach gaben rund 71 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab. Vor vier Jahren waren es noch 47 Prozent gewesen.