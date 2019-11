Die Bezirksratswahlen in Hongkong sind mit einer Rekordbeteiligung zu Ende gegangen. Rund 71 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger gaben ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission laut der Zeitung "South China Morning Post" mitteilte. Bei den letzten Bezirksratswahlen 2015 waren es rund 47 Prozent.

Erste Ergebnisse werden in der Nacht erwartet. Angesichts der monatelangen Proteste von Regierungsgegnern werden die Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Bevölkerung gesehen.



Die Wahlen haben vor allem symbolische Bedeutung. Die Bezirksräte in Hongkong verfügen nicht wirklich über politische Macht.