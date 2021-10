Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben bisher keine Einsicht in die "Pandora Papers" gehabt, vermutet aber trotzdem schon jetzt, dass die Ermittlungen zu versteckten Geldern in Steueroasen keinen großen "Deutschland-Bezug" haben werden. Regierungssprecher Seibert verwies auf den "Anspruch", Steuervermeidung zu bekämpfen.

Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte, erste Vermutungen legten nahe, dass der Deutschland-Bezug "nicht so groß" sei. Eine abschließende Bewertung sei aber noch nicht möglich. Man habe bisher keine Einsicht in die vertraulichen Dokumente gehabt, die von einem internationalen Journalisten-Netzwerk ausgewertet wurden. Regierungssprecher Seibert erklärte in Berlin, im Kampf gegen Steuervermeidung könne man nur international Fortschritte machen - und dies brauche Zeit.



Bei den "Pandora Papers" handelt es sich um fast zwölf Millionen Dokumente von Firmen, die Kunden dabei helfen, Briefkastenfirmen aufzubauen. Briefkastenfirmen sind nicht grundsätzlich illegal, dienen aber oft der Geldwäsche oder der Steuerhinterziehung. Die ersten Recherche-Ergebnisse wurden am Sonntagabend in diversen Medien im In- und Ausland veröffentlicht.

Tschechiens Premier Babis fühlt sich verleumdet

Sie bringen unter anderen den tschechischen Ministerpräsidenten Babis in Bedrängnis. Er soll über Briefkastenfirmen unter anderem im Jahr 2009 weitgehend anonym ein Landschloss in Südfrankreich für mehr als 15 Millionen Euro erstanden haben. Babis wies das auf Twitter zurück. Die Enthüllungen seien der Versuch, ihn zu verleumden und die in dieser Woche anstehende Parlamentswahl in Tschechien zu beeinflussen.



Auch enge Vertraute des russischen Präsidenten Putin, der ukrainische Präsident Selenskyj sowie Jordaniens König Abdullah II. werden in den "Pandora Papers" genannt. Insgesamt sollen mehr als 330 Politiker und Amtsträger aus 91 Ländern verstrickt sein. Der Kreml bezeichnete die Vorwürfe gegen Personen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten Putin als "unbegründete Behauptungen".



An der Auswertung der Dokumente waren Journalisten aus 117 Ländern beteiligt. In Deutschland haben WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung mitrecherchiert.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.