Apotheken dürfen ihren Kunden bei Medikamenten auf Rezept nicht einmal kleinste Werbegeschenke geben.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Richter sehen darin Verstöße gegen die geltende Preisbindung, von der es keine Ausnahmen geben dürfe. Auslöser des Verfahrens waren Klagen der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen Apotheken in Darmstadt und Berlin. Diese hatten ihren Kunden einmal Brötchen-Gutscheine und einmal Ein-Euro-Gutscheine mitgegeben.



Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) begrüßte das Urteil. Damit werde klar gestellt, dass weiterhin einheitliche Abgabepreise für rezeptpflichtige Arzneimittel in allen Apotheken gelten, hieß es. Verschreibungspflichtige Medikamente dürfen in Deutschland nach der Arzneimittelpreisverordnung nur zu festgelegten Preisen verkauft werden. Mit der Preisbindung sollen Apotheken auch in weniger lukrativen Regionen überleben können. Neben einer flächendeckenden Versorgung soll auf diese Weise zudem der Notdienst der Apotheken sichergestellt werden. [Az. I ZR 206/17 und I ZR 60/18]