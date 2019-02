Der Bundesgerichtshof hat die Position von VW-Kunden gestärkt, die durch den Diesel-Abgasskandal geschädigt wurden.

In einer Mitteilung des BGH heißt es, nach vorläufiger Rechtsauffassung sei davon auszugehen, dass es sich bei den unzulässigen Abschalteinrichtungen in älteren Diesel-Fahrzeugen um einen Sachmangel handele. Die Richter wollen dazu in Kürze einen umfangreichen Hinweisbeschluss veröffentlichen. Ihre Einschätzung könnte die Chancen von VW-Kunden steigern, die juristisch gegen den VW-Konzern oder einen Händler vorgehen. Derzeit sind etwa 50.000 solcher Klagen anhängig.



Auf ein Grundsatzurteil, das sich Verbraucherschützer vom BGH erhoffen, müssen die Kunden allerdings weiter warten. Denn der aktuell vor dem Bundesgerichtshof verhandelte Fall endete mit einem Vergleich. Damit wird ein Urteil aus der Vorinstanz rechtskräftig, in der der Besitzer eines VW Tiguan unterlegen war.



Verbraucheranwälte werfen VW vor, im Zusammenhang mit der Diesel-Abgasaffäre gezielt Vergleiche zu schließen, um ein höchstrichterliches Urteil zu vermeiden.