Menschen, die wegen des kritischen Gesundheitszustands eines nahen Angehörigen nach einem Behandlungsfehler psychisch erkranken, können Anspruch auf Schadenersatz haben.

Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in einem heute veröffentlichten Urteil entschieden. Eine Frau hatte ein Kölner Krankenhaus verklagt, nachdem bei ihrem Ehemann Komplikationen nach einer Darmspiegelung aufgetreten waren. Der Mann schwebte mehrere Wochen in akuter Lebensgefahr. Die Ehefrau litt unter Depressionen und Angstzuständen. Zwei Gutachten stellten in dem Fall ärztliche Behandlungsfehler fest. Das Oberlandesgericht Köln hatte die Klage der Frau abgewiesen und muss den Fall jetzt neu verhandeln.



(Az. VI ZR 299/17)