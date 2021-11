Nachbarn müssen laut Bundesgerichtshof bei einer nachträglichen Wärmedämmung einen leichten Überbau auf ihr Grundstück hinnehmen.

Die Entscheidung gilt für Altbauten. Neubauten müssten so geplant sein, dass die Wärmedämmung in den Grenzen des eigenen Grundstücks bleibe, so die Richter in Karlsruhe. Es ging um einen Fall aus Köln. Dort hatten sich Nachbarn wegen der geplanten Außendämmung eines Mehrfamilienhauses gestritten, das direkt an der Grundstücksgrenze steht. Nach nordrhein-westfälischem Landesrecht muss der Nachbar den Überbau dulden. Der Bundesgerichtshof stellte mit seiner Entscheidung auch klar, dass die Bundesländer die grenzüberschreitende Wärmedämmung regeln dürfen.



(Az.V ZR 115/20)

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.