BGH stärkt Kündigungsrecht von Vermietern bei Mietschulden. (dpa/Patrick Pleul)

Danach darf der Eigentümer das Mietverhältnis fristlos kündigen, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Monaten die Miete nur teilweise gezahlt wurde und der Mieter mit einem nicht unerheblichen Teil der Miete in Verzug ist. Im konkreten Fall ging es um eine Frau in Berlin, die in einem Monat zu wenig und im zweiten gar nichts gezahlt hatte. Daraufhin war ihr fristlos gekündigt worden, wogegen sie klagte. Das Landgericht gab der Frau Recht und erklärte die Kündigung für unwirksam. Dem widersprach nun der BGH.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.