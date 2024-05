Der BGH stärkt Rechte von Verbrauchern. (Uli Deck/dpa)

Im konkreten Fall ging es um eine Tube Waschgel der Firma L’Oreal, die nur zu zwei Drittel gefüllt war. Das Gericht in Karlsruhe erklärte, die Verpackung stehe nicht im Verhältnis zu ihrer Füllmenge. Verbraucher würden bewusst in die Irre geführt. Dabei sei es unerheblich, ob ein solches Produkt in einem Geschäft oder wie in diesem Fall über das Internet verkauft werde. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, die dem Hersteller unlauteren Wettbewerb vorwirft. In den Vorinstanzen war die Klage zunächst gescheitert.

