Das Urteil gegen die frühere Ehefrau des mutmaßlich vor drei Jahren in Syrien getöteten deutschen Dschihadisten und ehemaligen Rappers Denis Cuspert ist rechtskräftig.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe fand bei der Überprüfung nach eigenen Angaben keine Rechtsfehler. Die Frau war vom Landgericht Hamburg unter anderem wegen Mitgliedschaft bei der Terror-Miliz IS zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Deutsch-Tunesierin reiste Anfang 2015 zu ihrem damaligen Mann nach Syrien aus. Mit ihren drei Kindern lebte sie in der Stadt Rakka. Nach dem Tod ihres Mannes heiratete sie dessen Freund Cuspert.

