Das Musizieren eines Nachbarn muss bis zu einem gewissen Maß hingenommen werden. Allerdings muss es eine "ausgewogene zeitliche Begrenzung" geben. Das entschied der Bundesgerichtshof.

In dem seit Jahren andauernden Nachbarschaftsstreit hatte eine Familie gegen einen Berufsmusiker geklagt, der im angrenzenden Reihenhaus Trompete spielte. Der BGH erkklärte, das "häusliche Musizieren" gehöre zu den üblichen Formen der Freizeitbeschäftigung.



Es sollte nach Ansicht der Richter auf zwei bis drei Stunden an Werktagen sowie auf eine bis zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen begrenzt werden.