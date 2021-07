Wer ein vom Dieselskandal betroffenes Auto von Volkswagen gekauft hat, hat auch nach dem Weiterverkauf des Wagens Anspruch auf Schadenersatz.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der Erlös aus dem Weiterverkauf sowie die gefahrenen Kilometer seien aber von dem Schadenersatz abzuziehen. Geschädigte müssten so gestellt werden, als sei das Schadensereignis - hier der Kauf des VW-Diesel - nicht passiert. Laut BGH gibt

es noch rund 1.000 offene Verfahren.



In einem konkreten Fall verkaufte eine Frau ihren Wagen noch während des laufenden Rechtsstreits; in einem anderen kaufte der Kläger während des Verfahrens ein Auto eines anderen Herstellers, gab seinen VW in Zahlung und bekam eine Wechselprämie.



(Az. VI ZR 533/20 und VI ZR 575/20)

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.