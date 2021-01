Für Kriegsverbrechen dürfen ausländische Armeeangehörige oder andere staatliche Funktionsträger auch in Deutschland bestraft werden.

Wie der Bundesgerichtshof in Karlsruhe urteilte, können sich Beschuldigte nach solchen Taten nicht auf die im Völkerrecht verankerte Immunität berufen. Im Streitfall ging es um einen Oberleutnant der afghanischen Armee. Er soll in seiner Heimat bei einem Verhör Gefangene geschlagen und ihnen Folter angedroht haben. Als der Soldat nach Deutschland kam, wurde er im Herbst 2018 festgenommen. Das Oberlandesgericht München verurteilte ihn zwar wegen des gewaltsamen Verhörs, sah aber keine Folterverbrechen.



Der BGH stellte nun klar, das OLG habe in seinem Urteil die Folter der Gefangenen nicht berücksichtigt. Die Münchener Richter müssten hierfür nun eine neue Einzelstrafe festlegen, hieß es.



(AZ: 3 StR 564/19)

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.