Das Foto eines Prominenten darf von Medien nicht für Werbezwecke benutzt werden, wenn die Person im Artikel überhaupt nicht vorkommt.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Richter gaben damit in zwei unterschiedlichen Fällen dem Moderator Günther Jauch und dem Schauspieler Sascha Hehn recht. Diese hatten von den Verlagen Bauer und Axel Springer Gebühren für die Nutzung ihrer Bilder verlangt.



Im ersten Fall schrieb "TV Movie" auf Facebook: "Einer dieser Moderatoren muss sich wegen einer Krebserkrankung zurückziehen." Es ging um Roger Willemsen, doch auf dem Foto waren vier Fernsehmoderatoren zu sehen - darunter Jauch, der sich dagegen nun erfolgreich wehrte.



Im zweiten Fall bebilderte die "Bild am Sonntag" ein Gewinnspiel mit einem Foto des damaligen "Traumschiff"-Kapitäns Hehn. In beiden Fällen hatte bereits das Oberlandesgericht Köln in der Berufung zugunsten der Prominenten entschieden. Die von den Verlagen eingelegten Revisionen wies der BGH zurück.



(Az. I ZR 120/19 und I ZR 207/19)