Patientenverfügungen sind nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs bindend, wenn Betroffene ihren Willen präzise formuliert haben.

Zudem müsse konkret dargelegt werden, in welchen Lebens- und Behandlungssituationen die Anordnungen gelten sollten, hieß es in Karlsruhe. In solchen Fällen brauchten Gerichte etwa den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen nicht zu genehmigen, entschied der zwölfte Zivilsenat. Auch die Einwilligung des Betreuers sei dann nicht erforderlich. Die Hinweise, ein würdevolles Sterben und keine lebenserhaltenden Maßnahmen zu wünschen, reichten für sich genommen allerdings nicht aus, so der BGH. (Az: XII ZB 107/18)