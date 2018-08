Mitarbeiter der Sozialträger müssen hilfebedürftige Bürger auch auf mögliche Ansprüche gegenüber anderen Trägern hinweisen.

Unterbleibt das, können Betroffene Anspruch auf Schadenersatz haben. Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Geklagt hatte ein Mann aus Sachsen, der an einer berufsbildenden Maßnahme in einer Werkstatt für Behinderte teilgenommen hatte. Da er seinen Lebensunterhalt anschließend nicht durch eigene Einkünfte decken konnte, erhielt er Grundsicherungs-Leistungen. Das zuständige Sozialamt muss dem 34-Jährigen nun vermutlich mehrere zehntausend Euro zahlen, weil der Sozialhilfeträger ihn nicht rechtzeitig auf einen möglichen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente aufmerksam gemacht hatte.



(AZ: III ZR 466/16)