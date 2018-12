Wohnungseigentümer müssen den doppelten Einbau von Rauchmeldern in ihren Wohnungen hinnehmen.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschied, dass Eigentümergemeinschaften Einbau und Wartung von Rauchmeldern im ganzen Haus beschließen können, auch wenn die Besitzer der einzelnen Wohnungen bereits eigene Geräte installiert haben. Im konkreten Fall wollten Wohnungseigentümer aus Nordrhein-Westfalen dagegen vorgehen, dass sie nach dem Einbau von Rauchmeldern durch die Eigentümergemeinschaft für doppelte Geräte und deren Wartung zahlen sollten. Der BGH wies das zurück. Einbau und Wartung für das gesamte Gebäude in eine Hand zu legen, gewährleiste ein hohes Maß an Sicherheit, hieß es zur Begründung.



AZ: V ZR 273/17