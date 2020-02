Ob Verbraucherschutzverbände in Deutschland gegen Datenschutzverstöße in sozialen Netzwerken klagen können, wird wahrscheinlich den Europäischen Gerichtshof beschäftigen.

Dies deutete der zuständige Richter heute in einer Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe an. Geklagt hat der Verbraucherzentrale Bundesverband. Es geht um die Erhebung und Übermittlung von Daten bei Onlinespielen.

Der Bundesverband hatte eine Unterlassungsklage gegen Facebook erhoben, weil das Unternehmen seiner Ansicht nach im Fall kostenloser Onlinespiele die Nutzer unzureichend über die Erhebung und Weitergabe von Daten informierte. Der Vorsitzende Richter Koch erklärte, es gehe nicht um die Weitergabe der Daten, sondern um den Vorwurf der Verletzung von Informationspflichten. Der BGH will seine Entscheidung in einigen Wochen verkünden.



(Az. I ZR 186/17)