Unterlagen dazu kurz vor dem geplanten Vertragsabschluss lediglich in einen virtuellen Datenraum zu stellen ohne entsprechenden Hinweis reicht aus Sicht des Bundesgerichtshofs nicht aus. Nur in Einzelfällen sei keinerlei Aufklärung nötig, hieß es. Konkret ging es um einen Fall aus Hannover und Sanierungskosten in Millionenhöhe. Das Oberlandesgericht Celle hatte die Verantwortung vor allem bei der Käuferin gesehen, sich alle nötigen Informationen vor Vertragsabschluss zu besorgen. Der BGH hob das Urteil nun im Wesentlichen auf. Jetzt muss in Celle neu verhandelt werden.

(Az. V ZR 77/22)

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.