Verbraucher können eine im Internet gekaufte Matratze auch dann noch zurückgeben, wenn sie die Schutzfolie schon entfernt haben.

Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Demnach gilt für Matratzen die gleiche Regelung wie für Kleidungsstücke. Sie könnten zwar beim Ausprobieren mit dem Körper in Kontakt kommen. Der Händler sei aber in der Lage, die Ware so zu reinigen oder zu desinfizieren, dass sie wieder verkauft werden könnte.



Das Gericht gab damit der Klage eines Mannes statt, der nun den Kaufpreis einer Matratze und die Speditionskosten erstattet bekommt. Der Fall hatte zwischenzeitlich sogar den Europäischen Gerichtshof beschäftigt.



(Az. VIII ZR 194/16)