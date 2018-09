Wenn ein Flug wegen eines Streiks an den Sicherheitskontrollen ausfällt, steht den Passagieren unter Umständen eine Ausgleichszahlung von der Fluglinie zu.

Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Geklagt hatte ein Ehepaar, das im Februar 2015 mit der britischen Fluglinie Easyjet von Hamburg nach Lanzarote fliegen wollte. Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals war der Betrieb am Flughafen massiv beeinträchtigt. Trotzdem war das Paar pünktlich am Gate.



Der Flug wurde jedoch gestrichen. Die Maschine flog ohne Passagiere nach Lanzarote. Easyjet hatte argumentiert, dass die Sicherheitskontrollen wegen des Andrangs möglicherweise unzureichend gewesen seien. Der Bundesgerichtshof entschied aber, dass abstrakte Sicherheitsbedenken nicht reichten für eine Annullierung. Zudem sei diese nur gerechtfertigt, wenn gar kein Passagier rechtzeitig die Kontrolle passiere. Die Richter verwiesen den Fall zur weiteren Klärung zurück an das Landgericht Hamburg.



(Az. X ZR 111/17)