Der G7-Gipfel in Biarritz geht heute mit Beratungen über den Klimaschutz zu Ende. Dabei soll es insbesondere um den Artenschutz und den Erhalt der Ozeane gehen. Eine gemeinsame Abschlusserklärung der Gipfelteilnehmer ist nicht geplant. Am Rande des Treffens finden zudem weitere bilaterale Treffen statt - etwa zwischen Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump.

Gestern hatte Frankreichs Präsident Macron am Rande des Gipfels mit dem iranischen Außenminister Sarif über den Atomkonflikt gesprochen. Sarif schrieb anschließend auf Twitter, der Weg zu einer Annäherung sei noch schwierig. Der Élysée-Palast teilte lediglich mit, die Gespräche seien positiv verlaufen und sollten fortgesetzt werden. Sarif war am Nachmittag auf Einladung Macrons nach Biarritz gekommen und am Abend wieder abgereist. Der Iran-Konflikt war eines der Hauptthemen des G7-Treffens.

Merkel und Macron treiben Sahel-Initiative voran

Deutschland und Frankreich wollen ihre Sicherheitsinitiative für die Sahelzone vorantreiben. Das gaben Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron nach einem Treffen mit afrikanischen Ländern am Rande des G7-Gipfels in Biarritz bekannt. Berlin und Paris planen demnach zum Jahresende eine Konferenz zu der geplanten "Partnerschaft für Sicherheit und Stabilität", um Unterstützer für die Initiative zu gewinnen. Das Thema sei von großer Dringlichkeit, sagte Merkel. Man befinde sich in einem Wettlauf mit den Terroristen. Es gehe aber nicht um konkrete Truppeneinsätze, unterstrich Merkel.