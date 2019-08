Bundeskanzlerin Merkel ist zum Abschluss des G7-Treffens in Biarritz mit US-Präsident Trump zusammengekommen.

Merkel sagte, es seien konstruktive Gespräche gewesen. Aber der Weg sei noch sehr lang. Trump erklärte, die EU sei ein harter Verhandlungspartner in dem Streit über Zölle. Die USA hätten viel Geld verloren.



Trump kündigte mit Blick auf den Handelsstreit mit China an, dass die Gespräche bald wieder aufgenommen werden sollten. Das hätten ihm Regierungsvertreter in Peking mitgeteilt. China hatte erst am Freitag neue Strafzölle auf US-Produkte angekündigt. Merkel betonte, eine Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit sei im Interesse aller.



Die G-7-Staats- und Regierungschefs beraten heute über den Klima- und Artenschutz sowie die Außenpolitik. Ein großes Thema sind auch die Waldbrände in der Amazonas-Region. Großbritannien will umgerechnet elf Millionen Euro bereitstellen, um diese zu bekämpfen. Premierminister Johnson sagte, es sei erschreckend zu sehen, wie der Amazonas-Urwald vor unseren Augen brenne. Den Klimawandel könne man jedenfalls nicht aufhalten, wenn man die Natur nicht beschütze. - Die G7-Staaten hatten gestern beschlossen, die betroffenen Staaten finanziell und technisch zu unterstützen.



Eine gemeinsame Abschlusserklärung für den Gipfel ist allerdings nicht geplant.