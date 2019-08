Frankreich und die USA haben ihren Streit um die Besteuerung von amerikanischen Internet-Unternehmen entschärft.

Man habe mit den Vereinigten Staaten eine Vereinbarung getroffen, sagte Präsident Macron am Rande des G7-Gipfels. Wenn es ein internationales Abkommen gebe, werde man die Steuer in Höhe von drei Prozent abschaffen und bis dahin zuviel gezahlte Beträge zurückerstatten.



Frankreich hatte die Abgabe in diesem Jahr auf nationaler Ebene beschlossen. Die Regierung in Washington hatte sie als diskriminierend für multinationale Firmen mit Sitz in den USA bezeichnet - wie etwa Amazon, Facebook oder Apple. Präsident Trump drohte deshalb bereits mit Strafzöllen auf französischen Wein.