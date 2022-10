Ehrung in Düsseldorf

Die deutsche Biathletin Lisa Spark ist schon seit längerem im Einsatz, wie hier in einer "Talent Team Challenge" mit Philipp Lipowitz 2019. Nun ist sie zur Junior-Sportlerin des Jahres gewählt worden. (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Spark sei eine "herausragende Athletin, die mit ihrer Zielstrebigkeit und Disziplin schon jetzt ein Vorbild für andere Athleten und Athletinnen in Deutschland sei", sagte der Sporthilfe-Vorstandsvorsitzende Thomas Berlemann. Spark erhielt in einer Online-Wahl die meisten der 15.000 abgegebenen Stimmen und wurde am Samstagabend in Düsseldorf ausgezeichnet. Zur "Juniorsportler-Mannschaft des Jahres" wurde das weibliche Hockey-Nationalteam gewählt. "Para-Juniorsportlerin des Jahres" ist Linn Kazmaier mit ihrem Guide Florian Baumann.

Im Para-Biathlon und -Langlauf gewannen sie insgesamt fünf Paralympics-Medaillen.