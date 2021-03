Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer beendet seine Karriere.

Dies gab der 33-Jährige am Nachmittag bekannt. Zuletzt war Peiffer bei der WM in Pokljuka Vize-Weltmeister im Einzel geworden. Im Laufe seiner Karriere gewann er 20 Medaillen bei Großereignissen. Höhepunkte waren das olympische Sprintgold 2018 in Pyeongchang sowie fünf Weltmeistertitel.

