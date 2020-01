Olympiasieger Arnd Peiffer hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof den zweiten Platz belegt.

Der 32-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld machte im Massenstart über 15 km drei Schießfehler und lag 20,1 Sekunden hinter Martin Fourcade zurück. Der Franzose holte sich in 41:01,4 Minuten den 75. Weltcupsieg seiner Karriere.



Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann hat im Massenstart über 12,5 km eine mögliche Podestplatzierung beim letzten Schießen vergeben. Die 31-Jährige belegte nach insgesamt sechs Schießfehlern den fünften Rang. Für die DSV-Läuferin war es dennoch die fünfte Top-10-Platzierung in Folge. Kaisa Mäkäräinen aus Finnland gewann in 39:58,9 Minuten und holte sich mit einem Schießfehler ihren 27. Weltcupsieg.