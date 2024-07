USA

Biden an seine Zweifler: "Fordert mich beim Parteitag heraus!"

US-Präsident Biden hat die Kongressmitglieder seiner Demokratischen Partei aufgerufen, sich geschlossen hinter seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zu stellen. In einem Brief an die Demokraten in Repräsentantenhaus und Senat schreibt der 81-Jährige, er sei fest entschlossen, im Präsidentschaftsrennen zu bleiben.