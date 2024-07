Nach Attentat

Joe Biden bei seiner Rede im Oval Office des Weißen Hauses. (Erin Schaff / Pool The New York Times / dpa)

Gewalt sei ein Weg, den Amerika nicht gehen dürfe, fügte Biden hinzu. In einer Demokratie dürfe gestritten werden. Aber am Ende löse man Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne und nicht mit Kugeln, so der Präsident. Wörtlich sagte er: "Wir stehen für ein Amerika nicht des Extremismus' und der Wut, sondern des Anstands und der Güte.

Trump zum Parteitag der Republikaner eingetroffen

Trump traf unterdessen ungeachtet des gestrigen Anschlags zum Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee ein. Er landete mit einem Hubschrauber in der Stadt im Bundesstaat Wisconsin. Trump hatte zuvor in seinem Onlinedienst "Truth Social" geschrieben, er werde nicht zulassen, dass ihm ein potenzieller Mörder eine Änderung seiner Terminplanung aufzwinge. Der viertägige Parteitag beginnt am Abend unserer Zeit. Dort soll der 78-Jährige offiziell als Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl am 5. November nominiert werden.

Motiv für Attentat unklar

Ein Attentäter hatte Trump gestern bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Pennsylvania mit Schüssen leicht verletzt. Ein Zuschauer wurde getötet und zwei verletzt. Der 20-Jährige Täter wurde anschließend von der Polizei erschossen. Wie Biden in seiner Rede mitteilte, ist über das Motiv für den Anschlag weiterhin noch nichts bekannt. Im Fahrzeug des Attentäters wurde Sprengstoff gefunden.

Biden kündigt Untersuchung an

Biden hatte bereits nach dem Attentat auf seinen Vorgänger und Kontrahenten Trump eine Untersuchung angekündigt. Er sagte in Washington, er habe die Behörden angewiesen, zu prüfen, wie es zu der Sicherheitslücke kommen konnte. Auch die Schutzmaßnahmen für den morgen beginnenden Nominierungsparteitag der Republikaner würden überprüft.

Auch im Ausland hatte die Tat Bestürzung ausgelöst. In Berlin warnte Bundeskanzler Scholz, solche Gewalttaten bedrohten die Demokratie.

